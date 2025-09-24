Матвиенко призвала разобраться с проблемой задержки посылок на Чукотку

Ситуация с задержкой в получении писем и посылок на Чукотке катастрофичная, необходимо решить эту проблему. Об этом сказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко на первом пленарном заседании осенней сессии.

"Задержка в получении писем, посылок, многие не могут забрать товары, которые заказывали еще в июле <...>, а сортировочный центр, который находится в поселке Угольные Копи - это катастрофа, там вообще не разобраться где, что и как. <...> Не буду все зачитывать, но это полное безобразие, и к этому безобразию добавляется то, что "Авито" отменил почтовую доставку на Чукотку, а Wildberries доставляет только до Анадыря. <...> Андрей Викторович (Кутепов - сенатор, прим. ТАСС), пожалуйста, разберитесь с этим", - сказала она.

Матвиенко также отметила, что многочисленные жалобы граждан требуют особого внимания федерального центра и руководителя региона.

В пресс-службе "Авито" сообщили ТАСС, что "Авито доставка" продолжает ежедневно работать для всех жителей Чукотки, сбоев в работе не было. С начала года в этом направлении было доставлено более 42 тыс. товаров. Ежедневно туда отправляется 160 посылок, которые доставляются в сроки, гарантированные логистическими партнерами компании.