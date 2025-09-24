В России отреагировали на удар ВСУ по центру Новороссийска

Ударом по центру Новороссийска Вооруженные силы Украины (ВСУ) провоцируют Россию на ответ, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на атаку украинских беспилотников на южный российский город.

«ВСУ наносят удары по гражданским объектам, совершенно не разбираясь. Это абсолютно не точечные удары и не по военным объектам, а чисто по гражданским. Тем самым они пытаются провоцировать Россию на ответные действия, чтобы потом поднять шум», — заявил Чепа.

Депутат отметил, что мировая общественность никак не реагирует на удары ВСУ по российским гражданским объектам.

«А если ответные действия последуют от России, то будет шум. Ну и с другой стороны, это попытка дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны», — заключил он.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали центр Новороссийский. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что жертвами стали два человека, а трое пострадали. В результате атаки повреждены пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также гостиница «Новороссийск».