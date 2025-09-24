Таким образом президент США пытается повлиять на поставки российских энергоресурсов в Европу. Кроме того, он стремится увеличить продажи американского оружия в ЕС.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил первый зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа.

«Это коммерческий ход, Дональд Трамп пытается убедить Европу перестать покупать у посредников российские энергоресурсы. Чтобы они покупали эти энергоресурсы по более дорогим ценам у Соединённых Штатов Америки. Во-вторых, Трамп, не скрывая, предлагает и навязывает Европе покупать американское оружие для передачи его на Украину. Америка отказалась от передачи Украине бесплатно своего оружия, как это делали при Джо Байдене. Поэтому сейчас за деньги они готовы продавать своё оружие сколько угодно. Он отказался от сертификата конечного пользователя, они готовы поставлять оружие европейским союзникам по НАТО с возможностью делать с ним что угодно».

Ранее Дональд Трамп заявил о возможности Украины вернуть все утраченные территории. По мнению президента США, Киев способен это сделать при поддержке ЕС и, «может быть, даже пойти дальше».