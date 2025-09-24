Песков рассказал, что катается на коньках с детства

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что катается на коньках и играет в хоккей с детства.

"Я умел [кататься на коньках], я даже в хоккей изредка играю. Я в детстве играл в хоккей. То есть на коньках я катаюсь, но я не умею кататься на фигурных коньках", - сказал представитель Кремля в интервью радио РБК.

Он добавил, что это ему кажется чрезвычайно сложным и опасным.