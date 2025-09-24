Кремль ответил на заявление Трампа о шансах Украины вернуть территории

Россия не может согласиться со всеми заявлениями президента США Дональда Трампа относительно российского-украинского военного конфликта.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью РБК.

«Вчера между президентом Трампом и Зеленским состоялась встреча. Разумеется, господин Трамп услышал то, что происходит, в версии Зеленского. И видимо в настоящий момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали», — указал представитель Кремля.

Песков также ответил на вопрос о том, почему российская сторона сразу не отреагировала на высказывания американского лидера. Он пояснил, что, когда Трамп опубликовал свои заявления, в Москве уже начиналась ночь и поэтому было бы странно, если бы Кремль комментировал их ночью».

В Кремле отреагировали на изменение позиции Трампа по Украине

Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского союза готова не только вернуть свои территории, но потенциально «пойти еще дальше». По его словам, Россия участвует в конфликте уже более трех лет, что «не делает ей чести» и якобы выставляет «бумажным тигром».