В МИД оценили возможность переговоров России и Украины в Ватикане

Ватикан сложно использовать как площадку для переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил посол РФ в Ватикане Иван Солтановский, передает ТАСС.

По словам дипломата, посредничество на данный момент не так востребовано «с учетом в том числе прямых контактов России и Украины».

Ранее Папа Римский Лев XIV назвал малореалистичным посредничество Ватикана при урегулировании украинского кризиса. Он отметил, что проводит различие между «голосом Святого Престола, выступающего за мир» и ролью посредника.

При этом понтифик подчеркнул, что в случае организации Ватиканом встречи между Москвой и Киевом, он «прекрасно понимает, к чему это может привести».