Песков разграничил понятия «СВО» и «войны» вокруг России

Спецоперация на Украине — это одно, а то, что происходит вокруг России, — это война, которую российская сторона должна выиграть. Об этом в интервью радио РБК заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Идет война. СВО — это одно, а то, что происходит вокруг нас, это война», — заявил он.

Во время беседы он отметил, что президент России Владимир Путин не раз говорил о необходимости разрешить первопричины конфликта на Украине, однако США и страны Европы ответили жестким отказом. Представитель Кремля подчеркнул, что это необходимо для обеспечения интересов России.

Песков также выразил недоумение отказом Зеленского приехать в Москву. При этом 23 сентября украинский лидер Владимир Зеленский говорил о готовности встретиться с Путиным в Казахстане.

