Песков заявил о консолидации россиян вокруг президента

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире радио РБК заявил, что большая часть россиян консолидирована вокруг Владимира Путина.

«Подавляющее большинство населения нашей страны абсолютно консолидировано вокруг президента Путина», — подчеркнул Песков.

Он уточнил, что это факт, который вряд ли кто-то может оспаривать.

19 сентября фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опроса, которые показали, что президенту РФ доверяет большая часть населения. Исследование проводилось в период с 12 по 14 сентября. Респондентами стали 1,5 тыс. жителей страны.

В нем уточняется, что уровень доверия российскому лидеру не изменился с прошлой недели. При этом граждан, которые считают, что Путин хорошо выполняет свои обязанности, стало на один процентный пункт меньше.

Из отчета следует, что 55% участников исследования положительно оценили работу кабинета министров РФ. О том, что премьер-министр страны Михаил Мишустин хорошо справляется с работой, заявил 61% респондентов.

