Песков назвал инициативу Путина по ДСНВ протянутой рукой
Президент России Владимир Путин, предлагая инициативу по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), протягивает руку. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью радио РБК.
Он подчеркнул, что российский президент понимает важность ДСНВ для мировой безопасности и стабильности.
Ранее Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Россия готова добровольно соблюдать ограничения по ДСНВ после окончания его действия 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США.