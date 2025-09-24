Российский лидер Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп обращаются друг к другу на «ты». Об этом в среду, 24 сентября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

© Администрация президента РФ

По его словам, политики с уважением и теплом относятся друг к другу. Их отношения не мешают обсуждать острые темы — в том числе вопрос урегулирования конфликта на Украине, а также доносить друг до друга главные посылы, добавил представитель Кремля на радио РБК.

Днем ранее президент США заявил, что его хорошие отношения с российским коллегой, вопреки его ожиданиям, «не имели никакого значения» для урегулирования конфликта на Украине. По словам Трампа, российско-украинское противостояние, скорее всего, закончится «еще не скоро». Он отметил, что Россия якобы не выглядит «столь выдающейся».

До этого представитель Кремля добавил, что американский лидер старается добиться наступления мира между Россией и Украиной, поэтому его эмоциональность по отношению к этой теме вполне объяснима.

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров отметил, что добиться завершения военного конфликта России и Украины можно только в случае устранения режима президента Владимира Зеленского, при котором Киев стал врагом Москвы.