Медведев сделал заявление после изменения Трампом позиции по Украине

Президент США Дональд Трамп «попал в альтернативную реальность», где Украина побеждает Россию, однако обязательно вернется обратно. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского лидера.

Накануне президент США Дональд Трамп на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу с Владимиром Зеленским. В ходе встречи и после нее американский лидер сделал ряд заявлений. В частности, он заметил, что российская экономика «находится на грани развала» и Киев мог бы вернуться к своим «изначальным границам», а также охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

По мнению Дмитрия Медведева, заявления американского лидера свидетельствуют о том, что он «снова попал в альтернативную реальность».

«В этой реальности все по-другому. Киев побеждает, Россия порвана в клочья, экономика бандеровской Украины уверенно растет за счет собственных ресурсов», — констатировал замглавы Совета безопасности РФ.

При этом он выразил уверенность, что Трамп «вернется», так как «он всегда возвращается».

«Вероятно, через пару дней он предложит зеленому пианисту подписать капитуляцию. Или слетать на Марс с прощенным им Маском. Или сделать что-то еще очень важное, что позволит претендовать на Нобелевскую премию. Главное – чаще кардинально менять свою точку зрения на самые разные вопросы. И все будет хорошо», — заметил Дмитрий Медведев.

В Кремле отреагировали на изменение позиции Трампа по Украине

Напомним, что после встречи с Трампом Владимир Зеленский заявил, что теперь президент США доверяет ему, а не российскому лидеру Владимиру Путин. Также он назвал беседу с Трампом «очень хорошей».