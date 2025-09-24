В Кремле сделали заявление о новой волне мобилизации

В Кремле не видят никакой необходимости в проведении новых волн мобилизации в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радио РБК.

По словам представителя Кремля, в России высокий добровольческий ресурс и он позволяет комплектовать воинские соединения.

Напомним, что частичная мобилизация прошла в России осенью 2022 года. По официальным данным, в армию призвали 300 тысяч человек, состоявших в запасе. После этого Россия перешла исключительно на добровольный принцип комплектования вооруженных сил.

В июле зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию ВС России военнослужащими за первое полугодие 2025 года. По его словам, был набран «весьма приличный, хороший» темп.