Киевский режим усиливает атаки на гражданские объекты, создавая "кровавый фон" к неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. За три дня от действий ВСУ погибло 14 мирных жителей, включая троих детей, а 103 человека получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

© Российская Газета

"Киев всеми силами создает "кровавый фон" к начавшейся неделе высокого уровня в ГА ООН и участию в нем Зеленского, - написал он в своем Telegram-канале. - За последние три дня от преступных деяний украинских формирований пострадало уже 117 мирных граждан, из них 7 несовершеннолетние дети, а 14 человек из них погибли, в том числе трое детей".

Дипломат сообщил, что ВСУ целенаправленно обстреливают населенные пункты ДНР, ЛНР и Крыма, а также Белгородской, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, Киев также не прекращает попыток нанести новые удары по Москве и Подмосковью.

"По всей вероятности, по замыслу нацистов присутствие украинского диктатора в ГА ООН должно сопровождаться реками крови гражданского населения и шквалами ударов по гражданским объектам", - добавил Мирошник.

Посол по особым поручениям МИД РФ отметил, что такие действия демонстрируют "недвусмысленный сигнал" отсутствия желания Киева вести какие-либо мирные переговоры с целью урегулирования конфликта. Мирошник добавил, что киевские власти предпринимают подобные действия целенаправленно для создания негативного фона любым политико-дипломатическим усилиям России и других стран, которые действительно заинтересованы в прекращении конфликта.

"Ни переговоры, ни урегулирование украинскому диктатору не нужны. Он приехал в Нью-Йорк выпрашивать деньги и оружие на продолжение кровопролития", - подытожил Мирошник.