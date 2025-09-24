Президент России Владимир Путин неоднократно предлагал решить проблему первопричин украинского конфликта, но США отказались обсуждать эту тему.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Предлагалось всему миру. Но мы услышали лишь жесткие отказы со стороны американцев вести разговоры на эту тему», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва «не может согласиться со всеми высказываниями» американского лидера. Кроме того, он указал на то, что его изменение позиции по конфликту объясняется встречей главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.