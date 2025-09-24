Политолог назвал Европу безмозглым обрубком без рук и ног

Главным событием вторника на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке стало выступление президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома обвинил Организацию Объединённых наций в неспособности разрешить международные конфликты, обрушился с критикой на европейских союзников и раскритиковал "зелёную повестку".

© ТВ Центр

О ситуации вокруг Европы с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Александр Камкин, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации.

— Кого только не заклеймил Дональд Трамп с трибуны ООН. Досталось и европейцам за их нерешительность в санкционной борьбе с Россией. Досталось Китаю и Индии. Они спонсоры конфликта на Украине, оказывается, покупают российские нефть и газ. Ситуация с той же Европой, беспилотники над Польшей, якобы российские истребители, которые нарушили эстонское воздушное пространство, потом невнятная угроза стороны европейцев. Создается ощущение, что Европа, лишившись американского прикрытия и американского поводка, просто не может нащупать никакого направления, куда ей двигаться во внешней политике. И найден единственно возможный контур — это российская агрессия. От России надо оградиться, надо запугать своих граждан до дрожи: мы затянем пояса, и мы будем противостоять русским. Ничего другого прогрессивного, конструктивного на внешнем треке они сделать не могут. Ближневосточный конфликт никогда не разрешат. Остается только пугать людей российской агрессией. Вот вся внешняя политика европейцев?

— Ближневосточный конфликт уже в Европе в самом что ни на есть физическом плане. Посмотрите, что происходит в Милане, в других итальянских городах. Италия не признала независимость Палестины, и "арабская улица" вышла на улицы. То же самое во Франции, бунтующий бесконечно нерушимый союз леваков и сторонников Палестины и прочих политизированных элементов. В Германии позиция официального Берлина: мы поддержим Израиль, но будем разгонять пропалестинские демонстрации, причем разгоняют к предельно жестко. При этом рост антисемитизма в Германии отмечают все исследователи, но этот антисемитизм носит ярко выраженный арабский акцент. Соответственно, не этнические немцы скандируют антиизраильские лозунги, а в основном как раз новые жители Германии. То же самое происходит и в других европейских странах.

Дональд Трамп на самом деле сорвал маски. Конечно, в присущей ему такой полушутовской манере, такое, знаете, политическое кабаре. Ну, других стендаперов у меня для вас нет. Он высказал все, что думает. На Руси таких называли юродивыми. Люди умные, но высмеивали пороки тогдашнего общества.