Политологи назвали наиболее близких к отставке российских губернаторов

Семь действующих глав российских регионов могут лишиться своих постов в преддверии избирательной кампании 2026 года. К такому заключению пришли аналитики коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» в своем очередном рейтинге «Госсовет 2.0», посвященном эффективности губернаторов.

Согласно экспертным оценкам, под предстоящую кадровую ротацию с высокой долей вероятности попадут руководители семи российских регионов. Наиболее уязвимой фигурой в этом перечне считается глава Дагестана Сергей Меликов. Его позиции ослабляют возбужденные по коррупционным мотивам уголовные дела, а также напряженная обстановка в сфере ЖКХ и общественной безопасности на территории республики.

Значительные шансы на досрочное сложение полномочий также прогнозируются у губернатора Ульяновской области Алексея Русских и руководителя Северной Осетии Сергея Меняйло.

Слюсарь после инаугурации отправил в отставку правительство Ростовской области

Помимо этого, эксперты отмечают неблагоприятные перспективы для глав Вологодской, Самарской и Запорожской областей – Георгия Филимонова, Вячеслава Федорищева и Евгения Балицкого соответственно, а также для руководителя Хакасии Валентина Коновалова.

Вологодский губернатор Филимонов получил известность благодаря активному продвижению традиционных ценностей, введению ограничений на продажу алкоголя и аборты в регионе, а также противостоянию с миллиардером Алексеем Мордашовым за влияние в области. По данным холдинга, у градоначальника возник ряд конфликтов на федеральном и местном уровне, что и определило его нахождение в «красной зоне» рейтинга.

Добавим, что исследование опубликовано накануне традиционного осеннего периода кадровых перестановок в руководстве регионов.