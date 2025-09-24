Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что правительственный борт преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет всех стран. Общая продолжительность полета составила 11 часов 40 минут.

Анонсирована встреча Лаврова на полях Генассамблеи ООН

Выступление главы внешнеполитического ведомства ожидается 27 сентября. Ожидается, что Лавров проведет несколько двусторонних встреч. В частности, запланированы переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Также глава МИД примет участие в многосторонних мероприятиях по линии «Большой двадцадки», БРИКС и ОДКБ.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретится с Сергеем Лавровым 25 сентября.