В России раскрыли стратегический замысел Израиля

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Израиль хочет установить контроль над всей территорией Палестины. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время заседания Совбеза по ситуации на Ближнем Востоке. По мнению Небензи, «стратегический замысел» властей Израиля состоит в захвате всей Палестины. По этой причине, как добавил постпред, сектор Газа «планомерно зачищается», а Западный берег реки Иордан (ЗБРИ) застраивается поселениями Израиля.

«Очевидно и то, что стратегический замысел Израиля состоит в том, чтобы поставить под полный контроль всю палестинскую территорию, как Газу, так и ЗБРИ», — считает Небензя.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган на Генассамблее ООН заявил, что Израиль «полностью потерял контроль» после нападения на Катар.