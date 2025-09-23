Президент США Дональд Трамп ощутил беспокойство после того, как Россия предложила Китаю поставлять ключевые детали для гражданских самолетов, включая композитные крылья и мощные двигатели. Такое мнение высказал китайский портал Baidu.

© Администрация президента РФ

По словам журналистов, Китайская авиационная промышленность долгое время испытывала сложности именно с силовыми установками, поскольку лайнер С919 зависит от американских и европейских поставок. Согласно оценке аналитиков, возможности России в этой сфере выглядят особенно значительными.

Наблюдатели выразили мнение, что США на протяжении многих лет успешно использовали технологическое превосходство, чтобы сдерживать развитие Китая. Теперь Пекин стремится к собственной независимости и занимается укреплением сотрудничества с Россией. По словам журналистов, после предложения российского лидера Трамп позвонил в Пекин, осознавая, что Соединенные Штаты рискуют потерять один из последних инструментов давления на Китай, передает Actual News.

16 сентября СМИ сообщили, что во время своего визита в Китай Владимир Путин сделал стране щедрый подарок, несмотря на заявления западных политиков о том, что глава государства тправился туда за помощью. Решение Москвы о готовности поставлять компоненты для гражданских авиалайнеров вызвало удивление у многих политиков, поскольку Россия редко делилась разработками в этой области.