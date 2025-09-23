СМИ: Путин послал Западу «недвусмысленный сигнал»
Хорватское издание Advance сообщило, что президент России Владимир Путин послал странам Запада «недвусмысленный сигнал».
По мнению автора издания, Путин «послал сигнал» тем, что отказался от ограничений на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Как сообщает Advance, этим Путин дает понять, что Россия имеет возможность отвечать на любые угрозы.
«Послание Путина Западу звучит недвусмысленно: Россия не согласится на модель, в которой другие устанавливают правила, а от нее требуют сдержанности без взаимных ограничений. Готовность к ответу сочетается с готовностью к договору», — сообщается в статье.
При этом, издание также отмечает, что это решение не является «символическим жестом», а стало ответом на «планы западных государств модернизировать и перебазировать системы, которые сокращают время принятие решений и снижают предсказуемость».