Солдаты и офицеры Североатлантического альянса в Одесской области будут для ВС РФ законной целью, рассказал в беседе с журналистами газеты «Аргументы и факты» депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Ранее пресс-служба СВР сообщила, что Евросоюз планирует оккупировать Молдавию, организовать провокации в Приднестровье, и, в рамках по реализации этих инициатив, разместить в Одессе военный контингент.

В ведомстве заметили, что подразделения британских и французских военнослужащих уже находятся в приморском городе.

«Президент России Владимир [Путин] давно предупредил: любые вооруженные силы, дислоцирующиеся на территории Украины, являются законными военными целями. Любые», — подчеркнул Вассерман.

В том случае, уточнил парламентарий, если военные альянса не покинут Одессу, вопрос будет решен посредством применения военно-технических мер.