ГД перенесла рассмотрение законопроекта о запрете на выгул опасных собак детьми

Госдума перенесла рассмотрение в первом чтении законопроекта, запрещающего выгуливать собак опасных пород пьяным людям и подросткам младше 16 лет. Ожидается, что депутаты рассмотрят его на пленарном заседании 24 сентября.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов от разных фракций. Изменения предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Законопроектом вводится запрет на выгул потенциально опасной собаки без законных представителей лицами, не достигшими возраста 16 лет, а также лицами, находящимися в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, за исключением случаев, если такая собака находится на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу на праве собственности или ином законном основании.

Авторы инициативы отмечают, что собаки определенных пород представляют "потенциальную опасность для жизни и здоровья человека". В том числе речь идет о породах, обладающих "генетически детерминированными качествами агрессии и силы". Правительством в список потенциально опасных включены, в частности, некоторые бульдоги, гибриды волка, питбульмастифы.

Правительство РФ в целом поддержало законопроект, отметив, что навредить окружающим могут не только собаки из перечня опасных пород, но и другие - крупного размера и с большой физической силой.