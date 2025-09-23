Причина антироссийских заявлений Кишинева заключается в неуверенности правящих кругов Молдавии в том, что им удастся сохранить монополию на власть после предстоящих в стране парламентских выборов. Но молдавский народ в отличие от властей не видит угрозы со стороны России. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос в связи с очередными обвинениями официального Кишинева в адрес РФ.

"Причина нынешнего "русофобского залпа" лежит на поверхности. Правящие круги Молдавии и их европейские спонсоры всеми силами стремятся сохранить монополию на власть, однако крайне не уверены в исходе парламентских выборов 28 сентября. Это неудивительно. За пять лет прозападное руководство довело экономику и социальную сферу страны до печального положения. Молдаване недовольны. Антирейтинг властей доходит до 60 процентов", - сказала Захарова.

По ее словам, молдавские власти, за неимением продуманной социально-экономической политики, делают ставку на "закручивание гаек", то есть репрессии против оппозиции и независимых, прежде всего, русскоязычных СМИ.

Представитель российского МИД при этом сослалась на мнение независимых экспертов, отмечающих, что страх перед поражением на выборах заставляет официальный Кишинев полностью "сбросить маски" и показать свое настоящее - пренебрежительное - отношение к принципам свободы и демократии, под лозунгами которых прозападные силы пришли к власти в стране.