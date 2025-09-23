В Молдавии на автомобильной заправке уже заметили солдат в военной форме Франции. Об этом ТАСС заявила глава АНО «Евразия», депутат Госдумы Алена Аршинова, комментируя информацию Службы внешней разведки (СВР) России о планах Европейского союза (ЕС) по оккупации республики.

«Военнослужащие стран Евросоюза начали оккупировать Молдову. Французские солдаты в военной форме своей страны были замечены на автомобильной заправке в Молдове», — сказала депутат.

Аршинова добавила, что президент Молдавии Майя Санду является символом утраты республикой суверенитета. По словам парламентария, страна потеряла свою независимость в декабре 2020 года, когда Санду была избрана главой государства.

Несколькими часами ранее в СВР РФ заявили, что Брюссель не намерен отказываться от планов по оккупации Молдавии даже если ситуация после парламентских выборов в республике не потребует внешнего вмешательства. По информации ведомства, поводом для ввода войск может стать провокация против российских войск в Приднестровье.