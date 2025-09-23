В России ответили на угрозу со стороны НАТО

НАТО не перейдет от угроз и обещаний ответа к реальным действиям после инцидента с нарушением воздушного пространства Эстонии, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он подчеркнул, что все обвинения в адрес России беспочвенны.

«Не было никакого нарушения воздушного пространства Эстонии Россией. Не было никаких МиГ-31. Это все выдумки. Так же, как какие-то беспилотники над Данией, Норвегией», — сказал политик.

По мнению Чепы, все обвинения России в нарушении воздушного пространства государств-членов НАТО — это провокация, призванная эскалировать напряженность между Москвой и альянсом.

«В Польше тоже были какие-то беспилотники. После этого нашли остатки ракеты F-16. Потом выяснилось, что, якобы, беспилотники эти прилетели без боевой части. Это все чушь. Зачем России это делать? Так что здесь речь о попытках провокаций с целью дестабилизации ситуации. Реальных действий со стороны НАТО не будет», — заключил депутат.

Ранее НАТО пообещала дать решительный ответ России после инцидента с якобы нарушившими воздушное пространство Эстонии российскими самолетами МиГ-31. В заявлении альянса также подчеркивается, что страны не намерены отказываться от своих обязательств по поддержке Украины.