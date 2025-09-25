Постпредство РФ при ООН: никто в мире до конца не понимает всех рисков ИИ

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что, хотя искусственный интеллект является залогом успешного технологического развития, он несет в себе серьезнейшие риски для системы международных отношений.

По его словам, ИИ способен стать "новым элементом, который может повлиять на устойчивость всей системы международных отношений".

"Наработки на основе искусственного интеллекта способны воздействовать на общественное мнение, результаты выборов через распространение новостей, публикаций и фейков в социальных сетях, а также влиять на работу критически важной инфраструктуры других государств", - сказал Полянский в среду на заседании Совета Безопасности ООН по искусственному интеллекту.

Он подчеркнул, что сейчас "всех рисков, связанных с искусственным интеллектом, никто в мире до конца не понимает, и этот момент нельзя игнорировать".