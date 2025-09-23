Обвинения в адрес военных России ни разу не подкрепили достоверными данными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Любые обвинения в адрес наших военных в том что, дескать, какие-то границы нарушаются самолетами, по-прежнему ни разу не были подкреплены сколь-либо достоверными данными или аргументацией убедительной»,— сказал он.

Ранее СБУ объявила в розыск заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева по статье о военных преступлениях, совершённых по предварительному сговору группой лиц.