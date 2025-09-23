В Кремле высказались о контактах Путина и Трампа по поводу ДСНВ

Президент России Владимир Путин заранее не доводил до американского лидера Дональда Трампа идею о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но эта тема поднималась в ходе двусторонних контактов.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Тема в целом поднималась в ходе контактов в том плане, что время как шагреневая кожа сокращается, и мы действительно находимся на пороге ситуации, когда мы можем остаться без каких-либо регулирующих область стратстабильности и безопасности двусторонних документов», — отметил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова добровольно соблюдать ДСНВ, если аналогичный шаг сделают США.