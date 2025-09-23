Песков: после отдыха Козак определит жизнь тем, как продолжит трудовой путь

После отдыха бывший замглавы администрации президента России Дмитрий Козак определит свою жизнь тем, как будет дальше продолжать свой трудовой путь. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь не могу сказать о рабочих планах Козака», — заявил он.

По словам Пескова, чиновник самостоятельно определит свой трудовой путь после отдыха.

О планах Козака оставить пост в конце августа писали «Ведомости». По данным издания, чиновник входит в число ближайших соратников российского лидера, поэтому решение о его уходе принимает лично президент РФ Владимир Путин. Журналисты отметили, что Козак стал одним из кандидатов на пост полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе.

17 сентября сообщалось, что Козак написал заявление об уходе и собирался встретиться с коллективом. Тогда же стало известно, что он рассматривает предложения о работе в сфере бизнеса.

Позже в Кремле подтвердили, что Козак решил оставить должность замглавы администрации президента по личной инициативе.

18 сентября Путин освободил Козака от должности замглавы своей администрации.