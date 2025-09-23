Глава МИД Польши Радослав Сикорский может столкнуться с последствиями, аналогичными тем, что пережил глава нацистской Германии Адольф Гитлер. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

© CLEMENS BILAN/EPA/TACC

Таким образом собеседник прокомментировал угрозы польского министра иностранных дел сбивать российские самолеты и ракеты, нарушившие воздушное пространство страны.

По словам депутата, дипломат страдает клиническим русофобией. Он выразил уверенность, что человек, напоминающий Гитлера, но без усов, завершит свой путь так же, как и его исторический прототип. Он напомнил, что Гитлер покончил с собой, осознав, что советские войска находятся уже совсем близко к его резиденции.

Глава МИД Польши Сикорский обратился к России после инцидента с БПЛА

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что отказ Польши от консультаций с российским Министерством обороны по инциденту с дронами в стране свидетельствует о нежелании западных стран установить истинные обстоятельства произошедшего. По ее словам, Запад поспешно обвинил Россию в причастности к инциденту.