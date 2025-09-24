Игорь Краснов назначен главой Верховного суда

Совет Федерации на заседании 24 сентября единогласно проголосовал за назначение Игоря Краснова председателем Верховного суда. Процедура прошла в формате тайного голосования.

"Руководствуясь пунктом "е" статьи 83 Конституции Российской Федерации и пунктом 2 статьи 6 прим. Закона Российской Федерации "О статусе судей Российской Федерации" представляется кандидатура Краснова Игоря Викторовича для назначения на должность председателя Верховного суда Российской Федерации. Все необходимые по закону документы прилагаются, закону соответствуют. Кандидатуру президента прошу поддержать", - сообщил полпред президента в Совфеде Артур Муравьев.

Также Краснов ответил на несколько вопросов сенаторов.

Председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко поинтересовался, не переживает ли тот за надзорную работу в связи с предстоящим назначением и уходом из Генпрокуратуры.

"Российской прокуратуре уже более трехсот лет, и за это время ее устойчивость любым вызовам проверена временем. В настоящее время все рабочие процессы налажены. Я убежден, что темп и направление работы сохранятся в интересах государства, в интересах общества, в интересах конкретных людей, потому что в современном мире, на мой взгляд, по-другому быть не может", - ответил Краснов.

По его оценке, опыт работы в должности Генерального прокурора бесценен. Он позволяет глубоко понять процессы правоприменения, те проблемы, с которыми каждый день сталкиваются граждане.

"И безусловно, это осознание важности каждого судебного решения, для укрепления доверия людей судебной власти", - добавил кандидат. "Свое назначение на должность председателя Верховного суда РФ рассматриваю как продолжение служения законности, буду действовать в интересах государства, общества и людей в соответствии с законом", - пообещал Краснов. "Игорю Викторовичу пришлось работать на самых ответственных, непростых участках, связанных с защитой прав, законных интересов наших граждан, борьбой с преступностью. То есть всех направлений не перечесть", - отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее мнению, Краснов проявил себя как "истинный государственник, человек решительный, высокопрофессиональный, строго следующий букве закона".

Пост председателя Верховного суда стал вакантным после того, как Ирина Подносова, занимавшая его с апреля прошлого года, умерла 22 июня после тяжелой болезни. Согласно Конституции России, назначение председателя Верховного суда РФ сроком на шесть лет находится в ведении сенаторов, но процедуре предшествует несколько важных этапов.

Высшая квалификационная коллегия судей 29 июля объявила конкурс. Единственным кандидатом оказался Игорь Краснов. Он родился в 1975 году в Архангельске, окончил юридический факультет Поморского государственного университета им. М.В. Ломоносова. C 1997 года работал в органах прокуратуры, был следователем центрального аппарата Генпрокуратуры и старшим следователем по особо важным делам при председателе Следственного комитета. С апреля 2016 года на посту заместителя председателя СК РФ курировал работу главного управления по расследованию особо важных дел и главного следственного управления ведомства. В 2020-м утвержден президентом на должность Генерального прокурора РФ, а в январе этого года переутвержден.