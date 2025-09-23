Краснов прокомментировал свое выдвижение на пост главы Верховного суда

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что считает выдвижение его кандидатуры на пост председателя Верховного суда (ВС) РФ президентом страны Владимиром Путиным проявлением высочайшего доверия. Об этом он заявил в рамках заседания Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству.

«Я хотел бы отметить, что представление президента Российской Федерации о выдвижении моей кандидатуры на должность председателя Верховного суда Российской Федерации я расцениваю как проявление наивысшего доверия», — сказал Краснов. Его слова приводит РИА Новости.

Он также отметил, что испытывает огромную ответственность перед российским обществом. Если кандидатура Краснова будет одобрена, то его изберут председателем ВС на шесть последующих лет.

Ранее Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру генпрокурора РФ Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда Российской Федерации. Предложение об этом поступило в Совфед. Затем будут проведены консультации с Советом Палаты на совместном заседании 24 сентября. Итоговое решение будет принимать Совфед.