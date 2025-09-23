Посольство РФ: Болгария проигнорировала ноту о задержании россиянина Гречушкина

Посольство России направило в МИД Болгарии ноту с запросом информации о задержании россиянина Игоря Гречушкина в Софии.

© Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria / Dimitar Kyosemarliev

«Посольство направило ноту в МИД Республики Болгария с запросом информации относительно гражданина Гречушкина, но ответа не получило», — сообщили РИА Новости в дипмиссии.

Сам россиянин в посольство не обращался.

Болгарское национальное радио (БНР) ранее передавало, что в аэропорту Софии по ордеру Интерпола задержан Игорь Гречушкин, прибывший из Кипра.

4 августа 2020 года в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Погибли около 200 человек.

Интерпол объявил двоих россиян в международный розыск по делу о взрыве в порту Бейрута, где сдетонировали 2750 т аммиачной селитры.