Госсекретарь США ответил на вопрос о новых санкциях против России

Ужесточение санкций со стороны США против России возможно только после того, как «активизируются» европейские страны, в огромных объемах покупающие российскую нефть, рассказал на полях сессии Генассамблеи ООН госсекретарь США Марко Рубио. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, глава США Дональд Трамп «знает, что есть вариант, при котором в какой-то момент ему придется наложить дополнительные издержки» в отношении Москвы.

«Но он также говорил, что, прежде чем мы это сделаем, Европе следует это сделать. Они требуют от нас всего этого, однако в Европе есть страны, которые все еще покупают огромные объемы нефти и природного газа у России. Так что, думаю, важно, чтобы активизировались именно они», — разъяснил Рубио

Госсекретарь подчеркнул, что никто не приложил больше усилий для урегулирования конфликта на Украине, чем американский лидер. Он добавил, что США — единственное в мире государство, которое действительно имеет возможность говорить с обеими сторонами конфликта на Украине, и «все приветствуют эту роль».

Вместе с тем, заметил Рубио, Вашингтон может в какой-то момент прекратить содействовать урегулированию украинского кризиса.

Ранее Трамп сообщил, что поддержит введение жестких мер против России, если европейские союзники прекратят покупать нефть у российских поставщиков. По его мнению, снижение цен на нефть ускорит урегулирование конфликта на Украине в свете того, что утрата части доходов вынудит Москву пойти на мирную сделку.