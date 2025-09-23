Рубио назвал важное условие ввода новых санкций против России

Илья Родин

Ужесточение санкций со стороны США против России возможно только после того, как «активизируются» европейские страны, в огромных объемах покупающие российскую нефть, рассказал на полях сессии Генассамблеи ООН госсекретарь США Марко Рубио. Об этом пишет ТАСС.

Госсекретарь США ответил на вопрос о новых санкциях против России
© Global Look Press

По его словам, глава США Дональд Трамп «знает, что есть вариант, при котором в какой-то момент ему придется наложить дополнительные издержки» в отношении Москвы.

«Но он также говорил, что, прежде чем мы это сделаем, Европе следует это сделать. Они требуют от нас всего этого, однако в Европе есть страны, которые все еще покупают огромные объемы нефти и природного газа у России. Так что, думаю, важно, чтобы активизировались именно они», — разъяснил Рубио

Госсекретарь подчеркнул, что никто не приложил больше усилий для урегулирования конфликта на Украине, чем американский лидер. Он добавил, что США — единственное в мире государство, которое действительно имеет возможность говорить с обеими сторонами конфликта на Украине, и «все приветствуют эту роль».

Вместе с тем, заметил Рубио, Вашингтон может в какой-то момент прекратить содействовать урегулированию украинского кризиса.

Ранее Трамп сообщил, что поддержит введение жестких мер против России, если европейские союзники прекратят покупать нефть у российских поставщиков. По его мнению, снижение цен на нефть ускорит урегулирование конфликта на Украине в свете того, что утрата части доходов вынудит Москву пойти на мирную сделку.