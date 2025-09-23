Госсекретарь США ответил на вопрос о новых санкциях против России

США не настроены принимать новые меры против России, пока страны Европы покупают российскую нефть. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

«Прежде, чем мы [американская администрация] наложим дополнительные санкции, Европе следует это сделать"», — сказал он.

По словам Рубио, Европа требует от Вашингтона принять новые меры, однако есть европейские страны, которые все еще покупают огромные объемы нефти и природного газа у России.

Ранее стало известно, что премьер-министр Канады Марк Карни хочет, чтобы Запад быстро ввел вторичные санкции против России для существенного усиления давления на российского лидера Владимира Путина. Он подчеркнул, что вторичные санкции могут быть невероятно мощными.