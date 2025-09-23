Раскрыт дипломатический ход Путина, спутавший планы Зеленского

Заявление Владимира Путина о готовности сохранять ограничения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) создало дополнительные сложности для Владимира Зеленского перед встречей с Дональдом Трампом. Такую оценку в эфире своего YouTube-канала высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Путин продемонстрировал, что все стратегические козыри остаются у России. Эта инициатива оставляет Зеленскому крайне ограниченное пространство для манёвра, констатировал эксперт.

По его мнению, киевский режим осознаёт, что российский лидер в очередной раз подчеркнул открытость к конструктивному диалогу с Вашингтоном, усиливая дипломатическое давление.

Накануне Белый дом анонсировал предстоящее заявление Трампа относительно предложения Путина продолжить соблюдение ДСНВ после истечения срока его действия.

22 сентября 2025 года на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ Путин подтвердил готовность России придерживаться договорных ограничений при условии взаимности со стороны США. В этом случае положения документа могли бы действовать ещё год после официального истечения срока 5 февраля 2026 года. Российский лидер уточнил, что решение о дальнейших добровольных ограничениях будет приниматься по итогам анализа складывающейся обстановки.

Слова Путина о стратегическом оружии оценили

Президент РФ акцентировал, что страна выстраивает оборонную политику с учётом глобальных вызовов, но не заинтересована в эскалации гонки вооружений, отдавая приоритет дипломатическим механизмам урегулирования.