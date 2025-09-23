Херсон в обязательном порядке будет российским городом, это лишь вопрос времени. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

© kremlin.ru

"Мы все знаем: Херсон – русский город и он обязательно вернется к своим людям, в Россию. Вопрос только во времени", – приводит слова губернатора РИА Новости.

Сальдо объяснил действия России на территории Украины

Ранее Сальдо сообщал, что Каховское водохранилище будет восстановлено, ремонтные работы начнутся после завершения украинского конфликта. Водохранилище отремонтируют по мере восстановления Каховской плотины и Каховского гидроузла. Кроме того, в перспективе также будет восстановлена мелиорация.

Накануне стало известно, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Калиновское, который находится в Днепропетровской области. Освободить населенный пункт удалось подразделению группировки войск "Восток". Они также смогли продвинуться в глубину обороны противника.