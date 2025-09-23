Россия прокомментировала признание Палестины

Россия признала Палестину в качестве государства до того, как произошла катастрофа, унесшая жизни не менее 65 тысяч человек. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин на международной конференции в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, передает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что Россия, наряду с подавляющим большинством стран мира, уже давно признала законные права палестинцев на возвращение и самоопределение, а также их справедливые стремления к созданию собственного государства.

«Сделали это, не дожидаясь нынешней человеческой трагедии, чудовищной катастрофы, унесшей жизни по меньшей мере 65 тысяч палестинцев», — отметил Вершинин.

21 сентября Палестину официально признала Великобритания. Аналогичное решение приняли Канада, Австралия, Португалия и Франция. Ряд других стран после этого анонсировали планы признать палестинскую государственность.