Захарова назвала «паранойей» слова Санду об использовании Молдавии

Слова молдавского президента Майи Санду о том, что Россия якобы может использовать республику «для нападения на Одесскую область», являются паранойей. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Ранее Санду заявила, что победа пророссийских сил на выборах в Молдавии, которые пройдут уже 28 сентября, «угрожает суверенитету страны». Также их победа якобы «откроет путь российскому вторжению в Одесскую область».

«Паранойя», - кратко прокомментировала слова Санду Захарова.

Также Санду ранее иронично назвала запрет фильма «Иван Васильевич меняет профессию» в Молдавии «демократией по Санду».