Российский посол заявил о провокации НАТО на прямое столкновение с Россией

Посол России в Дании Владимир Барбин считает, что закрытие аэропорта в Копенгагене из-за БПЛА связано со стремлением спровоцировать страны НАТО на военное столкновение с РФ. Его комментарий приводится в Telegram-канале дипмиссии.

© Global look

Ранее международный аэропорт Копенгагена приостановил работу на три часа из-за «крупных дронов», круживших над воздушной гаванью. В связи с произошедшим датские власти начали расследование.

ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокациях

Комментируя это, Барбин указал, что Россия «не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности в Европе, которая чревата непредсказуемыми последствиями». Посол назвал высказываемые в адрес РФ подозрения «безосновательными».