Глава МИД Люксембурга заявил, что хотел бы обсудить отмену санкций против России

Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель на полях Генассамблеи ООН заявил, что предпочёл бы обсудить отмену санкций против России.

© Global look

«Если мы хотим двигаться в правильном направлении, нужно чтобы русские вели себя по-другому. В таком случае мы больше не будем говорить о введении новых санкций, но мы сможем говорить об отмене санкций. Это моё желание», — цитирует его РИА Новости.

Политик подчеркнул, что не хотел бы обсуждать новые ограничения, а напротив, изъявляет желание отменить рестрикции.

Также Беттель заявил, что ему не нравится русофобия в мире.