Глава МИД Люксембурга заявил, что хотел бы обсудить отмену санкций против России
Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель на полях Генассамблеи ООН заявил, что предпочёл бы обсудить отмену санкций против России.
«Если мы хотим двигаться в правильном направлении, нужно чтобы русские вели себя по-другому. В таком случае мы больше не будем говорить о введении новых санкций, но мы сможем говорить об отмене санкций. Это моё желание», — цитирует его РИА Новости.
Политик подчеркнул, что не хотел бы обсуждать новые ограничения, а напротив, изъявляет желание отменить рестрикции.
Также Беттель заявил, что ему не нравится русофобия в мире.