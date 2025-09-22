Лавров встретится с генсеком ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 25 сентября. Об этом заявил официальный представитель всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Полагаю, что она состоится после полудня в четверг», — отметил Дюжаррик.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что российский МИД готовит и прорабатывает десятки встреч главы ведомства Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

До этого российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Лавров и госсекретарь США Марко Рубио намерены провести встречу на полях 80-й сессии Генассамблеи Всемирной организации.