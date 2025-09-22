Вассерман раскрыл, кто отдал приказ атаковать Форос
Указание нанести удар беспилотниками по мирным объектам в Крыму отдали в НАТО, предположил в беседе с журналистами депутат Госдумы, уроженец Одессы Анатолий Вассерман. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что число погибших в результате атаки ВСУ на санаторий «Форос» увеличилось до трех, также выросло и число пострадавших.
Развожаев: атака ВСУ по поселку Форос призвана посеять страх
«Я полагаю, что не только [Владимир] Зеленский. Распоряжение отдает НАТО», — отметил Вассерман.
По его словам, в странах, которые противостоят России, заметно снижение уровня жизни.
Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что под атаку вражеских беспилотников с фугасными боеприпасами попала курортная зона, не имеющая военного значения.