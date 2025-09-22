Указание нанести удар беспилотниками по мирным объектам в Крыму отдали в НАТО, предположил в беседе с журналистами депутат Госдумы, уроженец Одессы Анатолий Вассерман. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что число погибших в результате атаки ВСУ на санаторий «Форос» увеличилось до трех, также выросло и число пострадавших.

Развожаев: атака ВСУ по поселку Форос призвана посеять страх

«Я полагаю, что не только [Владимир] Зеленский. Распоряжение отдает НАТО», — отметил Вассерман.

По его словам, в странах, которые противостоят России, заметно снижение уровня жизни.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что под атаку вражеских беспилотников с фугасными боеприпасами попала курортная зона, не имеющая военного значения.