Мишустина включили в список самых влиятельных евреев мира

Израильская газета The Jerusalem Post включила премьер-министра России Михаила Мишустина в список 50 самых влиятельных евреев в мире. Рейтинг доступен на сайте издания.

«Михаил Мишустин, будучи премьер-министром России, занимает один из самых влиятельных постов в мировой политике», — заявили в газете.

Там также назвали российского премьера руководящим лицом, которому больше всех доверяет президент России Владимир Путин.

Кроме того, в The Jerusalem Post отметили, что Мишустин на своей должности ставит во главу угла результат, а не слова, и решает проблемы с помощью анализа, а не посредством «политической театральщины».