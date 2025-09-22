Мишустина включили в список самых влиятельных евреев мира
Израильская газета The Jerusalem Post включила премьер-министра России Михаила Мишустина в список 50 самых влиятельных евреев в мире. Рейтинг доступен на сайте издания.
«Михаил Мишустин, будучи премьер-министром России, занимает один из самых влиятельных постов в мировой политике», — заявили в газете.
Там также назвали российского премьера руководящим лицом, которому больше всех доверяет президент России Владимир Путин.
Кроме того, в The Jerusalem Post отметили, что Мишустин на своей должности ставит во главу угла результат, а не слова, и решает проблемы с помощью анализа, а не посредством «политической театральщины».