Заявление президента России Владимира Путина во время совещания с членами российского Совбеза о готовности российской стороны придерживаться пунктов Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после его окончания можно охарактеризовать как сигнал США о готовности к дальнейшему сотрудничеству.

Такое мнение выразил в беседе с RT военный обозреватель Александр Бутырин.

«Комментарий президента по поводу дальнейшей поддержки соблюдения данного договора — не что иное, как сигнал США о том, что мы готовы к дальнейшему сотрудничеству и хотим, чтобы данный договор был по-новому подписан либо продолжил свою работу. Данный год будет пробным, который продемонстрирует намерения обеих сторон по соблюдению данного договора. И в дальнейшем он может быть заключён по-новому», — считает эксперт.

Потому что обе стороны понимают то, что данный договор необходим, объяснил специалист.

«И контроль за стратегическим наступательным вооружением тоже необходим. Это единственный документ, который сдерживает от гонки вооружений и от наращивания данного типа вооружений. Потому что, если запустится гонка вооружений, будет неконтролируемое производство данного оружия. В дальнейшем это может привести просто к трагедии всемирной», — заключил собеседник RT.

Россия готова продолжать придерживаться обязательств, взятых на себя в соответствии с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), даже после его истечения. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

По его словам, срок действия договора России и США о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) истекает 5 февраля 2026 года. Однако Россия готова в течение года придерживаться его «центральных количественных ограничений».

«Мы уверены в надежности и эффективности наших национальных сил сдерживания, но в то же время не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений», — пояснил Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

При этом российский лидер отметил, что сохранение Россией самоограничений возможно только в случае аналогичных шагов со стороны США, пишет ТАСС.

«На основе анализа обстановки нами будет приниматься определенное решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений. Полагаем, что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом», — подчеркнул Путин.

Решение России придерживаться ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в течение года с момента его окончания говорит о взвешенном и конструктивно подходе руководства страны. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Готовность придерживаться ограничений по ДСНВ (СНВ-3) еще в течение одного года после истечения российско-американского договора 5 февраля 2026 г. - проявление взвешенного и конструктивного подхода России в сфере стратегической стабильности и ядерного сдерживания", - написал он в Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что вина за деградацию договоренности в рамках ДСНВ лежит "полностью на ястребах-русофобах и "партии войны" коллективного Запада".

"От того, насколько серьезно воспримут заявление Президента РФ в Вашингтоне, зависит сохранение мира на планете и предотвращения дальнейшей гонки вооружений. Надеюсь, этот сигнал правильно будет услышан", - резюмировал он.

Американскому лидеру Дональду Трампу необходимо согласиться с инициативой президента РФ Владимира Путина продолжить соблюдение ограничений по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Об этом РИА Новости заявил исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.

«Мы настоятельно призываем президента Трампа ответить взаимностью и призываем Кремль и Белый дом незамедлительно поручить своим командам начать переговоры», — подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп согласится на предложение российского лидера Владимира Путина сохранить ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Такое мнение выразил ТАСС директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

"Я бы предположил, что реакция будет скорее положительная со стороны Трампа, потому что он говорил о необходимости ограничений, даже сокращения ядерных вооружений. То, что именно Россия сделала первый шаг в этом направлении, - это ценно", - полагает эксперт.

По убеждению Кашина, в ближайшее время Вашингтон вряд ли откажется от ограничений.

"Американцы как минимум некоторое время будут придерживаться основных количественных ограничений договора просто потому, что их собственная программа ядерного перевооружения сейчас еще только развертывается, буксует, сталкивается со сложностями. Помимо проблем с производством средств доставки ядерного оружия, у них сложности и с восстановлением возможностей ядерного оружейного комплекса", - пояснил он.

В заявлении российской стороны, как отметил аналитик, говорится о готовности в течение года после истечения в феврале 2026 года ДСНВ придерживаться его центральных ограничений, а дальше - заново оценивать ситуацию.

"Вполне вероятно, что за год у американцев и не должно произойти чего-то драматичного", - прогнозирует Кашин.

Новое соглашение

По словам эксперта, заявление президента РФ показывает готовность к диалогу по теме стратегических наступательных вооружений. "Мы показали, что мы заинтересованы, конструктивны, готовы говорить. Американцы также показывали интерес к этому. Но быстрое движение вперед будет возможно уже на фоне завершения конфликта на Украине, потому что для нового соглашения потребуется значительный объем работы", - подчеркнул он.

Аналитик обратил внимание, что начало гонки стратегических вооружений "никаких российских задач, связанных с обеспечением безопасности, не решило бы, но потребовало бы значительных ресурсов".

"Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы ограничения договора сохранялись", - пояснил он.

В то же время, по словам эксперта, многое зависит от действий Соединенных Штатов.

"Возможно, действия США приведут к подрыву этого договора. Например, если американцы начнут резко наращивать возможности своей стратегической системы противоракетной обороны, это может нарушить баланс. Если они начнут размещать в больших количествах ракеты средней дальности вдоль наших границ, это тоже может его нарушить", - предположил Кашин.

Он напомнил, что в США говорили о необходимости иметь потенциал "едва ли не равный российскому и китайскому вместе взятым".