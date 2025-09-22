"Вы на грани катастрофы": депутат раскрыл смысл послания Путина

Заявление президента Владимира Путина по ДСНВ — это завуалированное предупреждение Западу о том, что, игнорируя интересы России, он окажется на грани катастрофы. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По словам депутата, после многочисленных проигнорированных предложений со стороны Москвы Россия теперь полностью свободна в своих действиях и будет ориентироваться исключительно на национальные интересы.

«Это предупреждение Западу о том, что они стоят на грани катастрофы. Пусть думают, как себя вести и как выйти из этой ситуации», — заявил Колесник. Он подчеркнул, что раз мирные инициативы России «не получают отклика на коллективном Западе», то Москва больше не будет ждать чьего-либо одобрения. «Значит, мы свободны в своих действиях и можем вести себя так, как нам выгодно Делаем так, как выгодно России», — пояснил парламентарий.

Кимбалл призвал Трампа ответить взаимностью на инициативу Путина по ДСНВ

Депутат считает, что на Западе не осознают последствий своей политики и не верят в жесткий ответ со стороны России.

«Запад не верит, что они могут получить, скажем так, по зубам, если полезут к России. Мы много раз предупреждали: если будут агрессивные действия в отношении России, то мы ответим жестко, может быть, даже превентивно. И все предупреждения как вода в песок — отклика не получают», — подытожил Колесник.

Напомним, сегодня на заседании Совбеза Владимир Путин заявил, что Россия готова после истечения срока ДСНВ в феврале 2026 года еще на год добровольно придерживаться ключевых ограничений договора. Однако это возможно только при условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих баланс сил.