Политолог Денис Денисов в комментарии «ВФокусе Mail» высказал мнение, что риторика о «российской угрозе» стала для властей Молдовы удобным инструментом легитимации давления на оппозицию.

По словам эксперта, молдавский лидер Майя Санду и правящая партия PAS используют все доступные административные и законодательные ресурсы для удержания власти, а западные партнеры, в свою очередь, закрывают на это глаза в обмен на декларируемый прозападный курс. Денисов охарактеризовал такие методы молдавских властей, как аресты, снятие кандидатов с выборов и обыски, как действия, оправдываемые «надуманными предлогами внешней угрозы», что вполне устраивает Брюссель и НАТО.

Как заметил политолог, Санду представляет собой геополитическую силу, декларирующую бесповоротный курс Молдовы в евроатлантическое сообщество, и с точки зрения целесообразности это устраивает и официальный Брюссель, и ключевые страны Европы и Североатлантического альянса.

При этом собеседник издания обратил внимание на то, что, несмотря на растущее недовольство избирателей экономическими проблемами, слабость и раздробленность оппозиции не позволяют ей стать реальной альтернативой, делая радикальные изменения на предстоящих выборах в Молдове маловероятными.