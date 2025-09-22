Политолог объяснил, почему Эстония обвинила РФ в нарушении воздушного пространства
Эстонии приходится придумывать угрозы, чтобы получить необходимые средства в свой бюджет. Об этом в эфире радио Sputnik 22 сентября заявил политолог Марат Баширов.
Власти Эстонии 19 сентября сообщили о якобы нарушении своего воздушного пространства над Финским заливом тремя российскими истребителя МиГ-31. В связи с этим правительство страны решило активировать четвертую статью НАТО, предусматривающую консультации стран альянса. В Минобороны РФ 20 сентября заявили, что маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря, воздушное пространство Эстонии не нарушалось.
По его словам, Европа начала «затягивать пояса» после того, как президент США Дональд Трамп объявил о сокращении американского финансирования. Как считает политолог, теперь в Евросоюзе пытаются придумывать угрозы в лице России, чтобы «выжить в бюджете».
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза был согласован с США.