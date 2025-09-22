Политолог объяснил, почему Эстония обвинила РФ в нарушении воздушного пространства

Эстонии приходится придумывать угрозы, чтобы получить необходимые средства в свой бюджет. Об этом в эфире радио Sputnik 22 сентября заявил политолог Марат Баширов.

© Парламентская газета

Власти Эстонии 19 сентября сообщили о якобы нарушении своего воздушного пространства над Финским заливом тремя российскими истребителя МиГ-31. В связи с этим правительство страны решило активировать четвертую статью НАТО, предусматривающую консультации стран альянса. В Минобороны РФ 20 сентября заявили, что маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря, воздушное пространство Эстонии не нарушалось.

«Эстонцы нарисовали прямую линию и заявили, что наши истребители ее пересекли. Но все это вторично. Главное — им нужны деньги. Для этого и нужен громкий пиар», — сказал Баширов.

По его словам, Европа начала «затягивать пояса» после того, как президент США Дональд Трамп объявил о сокращении американского финансирования. Как считает политолог, теперь в Евросоюзе пытаются придумывать угрозы в лице России, чтобы «выжить в бюджете».

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза был согласован с США.