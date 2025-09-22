Путин: Запад нацелен на попытку обретения превосходства в стратегической сфере

Деструктивные действия Запада нацелены на подрыв глобального паритета и попытку обретения "абсолютного, подавляющего превосходства" в стратегической сфере.
Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ.
"Множественные проблемы, накопившиеся в стратегической сфере с начала XXI века, связываем с деструктивными действиями Запада, их дестабилизирующими доктринальными концепциями и военно-техническими программами, нацеленными на подрыв глобального паритета, на обретение, попытку обретения абсолютного, подавляющего превосходства", - указал глава российского государства.