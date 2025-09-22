Путин сделал предложение США

Россия готова продолжать придерживаться обязательств, взятых на себя в соответствии с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), даже после его истечения. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

По его словам, срок действия договора России и США о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) истекает 5 февраля 2026 года. Однако Россия готова в течение года придерживаться его «центральных количественных ограничений».

«Мы уверены в надежности и эффективности наших национальных сил сдерживания, но в то же время не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений», — пояснил Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

При этом российский лидер отметил, что сохранение Россией самоограничений возможно только в случае аналогичных шагов со стороны США, пишет ТАСС.

«На основе анализа обстановки нами будет приниматься определенное решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений. Полагаем, что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом», — подчеркнул Путин.

Напомним, что в феврале 2023 года президент России приостановил участие страны в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. В Москве отмечали, что возвращение к его соблюдению возможно только при условии отказа США от враждебного курса в отношении российской стороны.

С 1 июня 2023 года США прекратили передавать информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ, и отозвали выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках соглашения. В Госдепе назвали такие меры соответствующими международному праву, отметив их «пропорциональный и обратимый характер».